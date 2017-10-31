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Бизнес и законодательство 31.10.2017 19:43

Турция и Азербайджан могут в кратчайшие сроки довести взаимный товарооборот до $5 млрд - Эрдоган

Турция и Азербайджана планируют довести объем взаимного товарооборота до $5 млрд, заявил турецкий президент Реджеб Тайип Эрдоган.

"Наш взаимный товарооборот сегодня составляет $1,6 млрд. Из-за падения цен на нефть были проблемы с объемом товарооборота, но сейчас ситуация улучшается. Уверен, мы можем в короткие сроки довести объем товарооборота до $5 млрд", - заявил Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку на совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Турция намерена активно развивать торговые связи с Нахчыванской автономной республикой Азербайджана. "Мы ставим цель увеличить объем импорта товаров из Нахчывана в Турцию до $120 млн в год. Это все направлено на поддержку и развитие Нахчывана", - отметил он.

Р.Т.Эрдоган добавил, что Турция намерена развивать отношения с Азербайджаном также в сферах туризма, культуры, расширить связи между университетами двух стран.

"Кроме этого, Турция поддерживает кандидатуру Азербайджана на проведение EXPO-2025 и мы готовы поделиться нашим опытом в этом вопросе", - сказал турецкий президент.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ЭКОНОМИКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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