В Киргизии задержаны двое граждан одной из стран СНГ, которые занимались вербовкой рекрутов для участия в боевых действиях в САР и Ираке

В Бишкеке в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержаны мужчина и женщина, имеющие гражданство одной из стран СНГ, которые занимались вербовкой и переправкой рекрутов в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По словам собеседника агентства, оба задержанных - 1988 года рождения и 1990 года рождения - являются членами международных террористических организаций.

Установлено, что задержанные в начале октября прибыли в Киргизию, "где проводили работу по вербовке и переправке рекрутов в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта для участия в боевых действиях в составе бандформирований, добавил он.