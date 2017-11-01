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СНГ 01.11.2017 10:55

В Киргизии задержаны двое граждан одной из стран СНГ, которые занимались вербовкой рекрутов для участия в боевых действиях в САР и Ираке

В Бишкеке в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержаны мужчина и женщина, имеющие гражданство одной из стран СНГ, которые занимались вербовкой и переправкой рекрутов в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По словам собеседника агентства, оба задержанных - 1988 года рождения и 1990 года рождения - являются членами международных террористических организаций.

Установлено, что задержанные в начале октября прибыли в Киргизию, "где проводили работу по вербовке и переправке рекрутов в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта для участия в боевых действиях в составе бандформирований, добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СНГ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]