Испания готова потребовать выдачи европейского ордера на арест Пучдемона при его неявке в суд

Суд Испании направит ордер на арест экс-главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в бельгийские суды, если тот не явится на испанские судебные слушания по его делу, сообщает в среду газета "Паис".
Суд в Испании может по запросу прокуратуры выдать европейский ордер на арест, который должен позволить вернуть К.Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, в том числе - из Бельгии, сообщают источники газеты.
Исковые заявления в отношении К.Пучдемона приняли к рассмотрению Верховный суд Испании и Национальная судебная коллегия Испании.
Ранее в среду адвокат К.Пучдемона Пол Бекарт заявил, что его клиент не будет в четверг присутствовать на заседании Национальной судебной коллегии Испании, куда его вызвали для дачи показаний.
Во вторник К.Пучдемон вместе с рядом бывших советников выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Там К.Пучдемон заявил, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. Он добавил, что вместе со своими сподвижниками готов вернуться в Каталонию при условии, что испанское правительство гарантирует проведение честного и независимого судебного процесса.
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