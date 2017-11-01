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Дальнее зарубежье 01.11.2017 16:42

Испания готова потребовать выдачи европейского ордера на арест Пучдемона при его неявке в суд

Суд Испании направит ордер на арест экс-главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в бельгийские суды, если тот не явится на испанские судебные слушания по его делу, сообщает в среду газета "Паис".

Суд в Испании может по запросу прокуратуры выдать европейский ордер на арест, который должен позволить вернуть К.Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, в том числе - из Бельгии, сообщают источники газеты.

Исковые заявления в отношении К.Пучдемона приняли к рассмотрению Верховный суд Испании и Национальная судебная коллегия Испании.

Ранее в среду адвокат К.Пучдемона Пол Бекарт заявил, что его клиент не будет в четверг присутствовать на заседании Национальной судебной коллегии Испании, куда его вызвали для дачи показаний.

Во вторник К.Пучдемон вместе с рядом бывших советников выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Там К.Пучдемон заявил, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. Он добавил, что вместе со своими сподвижниками готов вернуться в Каталонию при условии, что испанское правительство гарантирует проведение честного и независимого судебного процесса.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ГОТОВНОСТЬ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]