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Регион 03.11.2017 13:15

Защита экосистемы Каспия является основной задачей прикаспийских стран – глава МЧС Азербайджана

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров осмотрел специальную технику, привлеченную к международным комплексным учениям спасательных структур Прикаспийских государств Каспий-2017", сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с учений.

Министр также принял участие в оперативном совещании и наблюдал с корабля за ходом учений на суше и на море.

На совещании К.Гейдаров отметил, что совместное участие прикаспийских государств учениях является важным событием. «Сегодня между 5 прикаспийскими государствами создается новый формат сотрудничества. Азербайджана, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран связывают тесные дружеские отношения, которые за последние годы повысились до уровня стратегического партнерства », - сказал министр.

Он отметил, что в последнее время в регионе возрастают риски природных и техногенных катаклизмов.

«Это не связано напрямую с деятельностью человека, изменение климата стали причиной серьезных последствий в различных странах и со временем обретают еще более опасных характер. Мы считаем Каспий морем мира, сотрудничества и дружбы. Азербайджан, основываясь на взаимном уважении и доверии с прикаспийскими странами, придает особое значение двухсторонним отношениям. Многовекторное сотрудничество является основой стабильности процветания и безопасности в нашем регионе. В этой связи защита экосистемы Каспия, является общей задачей для всех прикаспийских стран»,- сказал К.Гейдаров.

Международные учения прикаспийских государств "Каспий-2017", организованные МЧС Азербайджана стартовали 2 ноября в Баку.

Представители соответствующих структур Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсуждают вопросы теоретической части взаимодействия и дальнейшие мероприятия, которые будут выполнены в ходе практических учений в пятницу на юго-западе Каспийского моря. К учениям привлечены техника и живая сила всех пяти прикаспийских стран. Учениями руководит заместитель главы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]