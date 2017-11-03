Защита экосистемы Каспия является основной задачей прикаспийских стран – глава МЧС Азербайджана

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров осмотрел специальную технику, привлеченную к международным комплексным учениям спасательных структур Прикаспийских государств Каспий-2017", сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с учений.
Министр также принял участие в оперативном совещании и наблюдал с корабля за ходом учений на суше и на море.
На совещании К.Гейдаров отметил, что совместное участие прикаспийских государств учениях является важным событием. «Сегодня между 5 прикаспийскими государствами создается новый формат сотрудничества. Азербайджана, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран связывают тесные дружеские отношения, которые за последние годы повысились до уровня стратегического партнерства », - сказал министр.
Он отметил, что в последнее время в регионе возрастают риски природных и техногенных катаклизмов.
«Это не связано напрямую с деятельностью человека, изменение климата стали причиной серьезных последствий в различных странах и со временем обретают еще более опасных характер. Мы считаем Каспий морем мира, сотрудничества и дружбы. Азербайджан, основываясь на взаимном уважении и доверии с прикаспийскими странами, придает особое значение двухсторонним отношениям. Многовекторное сотрудничество является основой стабильности процветания и безопасности в нашем регионе. В этой связи защита экосистемы Каспия, является общей задачей для всех прикаспийских стран»,- сказал К.Гейдаров.
Международные учения прикаспийских государств "Каспий-2017", организованные МЧС Азербайджана стартовали 2 ноября в Баку.
Представители соответствующих структур Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсуждают вопросы теоретической части взаимодействия и дальнейшие мероприятия, которые будут выполнены в ходе практических учений в пятницу на юго-западе Каспийского моря. К учениям привлечены техника и живая сила всех пяти прикаспийских стран. Учениями руководит заместитель главы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.
Ф.Исазаде
Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы
Армянское лобби всячески стремится препятствовать карабахскому урегулированию – президент Азербайджана
Рост ненефтяного ВВП Азербайджана к 2019г ускорится до 2,8%, спад нефтяного сектора замедлится до 1% - МВФ
Ежегодные доходы от деятельности комплекса SOCAR GPC могут составить до $1,2 млрд
Президент Азербайджана уверен в экономической эффективности ж/д БТК
Пользователи сообщают о восстановлении работы WhatsApp
WhatsApp недоступен в ряде стран мира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В школе №6 города Баку прошел открытый урок, посвященный поэту Гамзату Цадасы
Началась регистрация на Caspian Energy Medical Forum
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»