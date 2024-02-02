Подразделения МЧС Азербайджана провели поисково-спасательные учения

МЧС Азербайджана сообщило о проведении 29-31 января тактически-специальных учений по проведению гуманитарных операций в стране, пострадавшей от землетрясения с участием личного состава международного поисково-спасательного отряда.
Как сообщает МЧС, в ходе учений международного поисково-спасательный отряд отправился в условную страну, где произошло землетрясение, обеспечив доставку технических средств в зону бедствия.
Во время учений также были приняты меры по оценке текущей обстановки на условном месте происшествия, организации управления и взаимодействия, спасению пострадавших из-под завалов.
«Было уделено внимание взаимодействию с местным органом по чрезвычайным ситуациям (LEMA), осуществлению таможенных и пограничных процедур, а также обучению правилам проведения интервью с представителями СМИ», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили кредиты на 14 млн манатов по линии SIF на проекты в Карабахе и В.Зангезуре
Миссия от СНГ опубликовала промежуточный отчет по результатам наблюдения за подготовкой внеочередных выборов президента Азербайджана
Азербайджанские саперы до сих пор очистили от мин до 36 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны
Iraqi Airways запустила авиарейс Киркук-Баку
Предприниматели, работающие в Карабахе и В.Зангезуре, получат субсидии на привлеченные кредиты
Turkcell оценивает стоимость продаваемых активов на Украине в $525 млн
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Иран не будет начинать войну, но решительно ответит всем, кто его притесняет - Раиси
Израильские военные ликвидировали за сутки десятки боевиков и их инфраструктуру в секторе Газа
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы