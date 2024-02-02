Подразделения МЧС Азербайджана провели поисково-спасательные учения

МЧС Азербайджана сообщило о проведении 29-31 января тактически-специальных учений по проведению гуманитарных операций в стране, пострадавшей от землетрясения с участием личного состава международного поисково-спасательного отряда.

Как сообщает МЧС, в ходе учений международного поисково-спасательный отряд отправился в условную страну, где произошло землетрясение, обеспечив доставку технических средств в зону бедствия.

Во время учений также были приняты меры по оценке текущей обстановки на условном месте происшествия, организации управления и взаимодействия, спасению пострадавших из-под завалов.

«Было уделено внимание взаимодействию с местным органом по чрезвычайным ситуациям (LEMA), осуществлению таможенных и пограничных процедур, а также обучению правилам проведения интервью с представителями СМИ», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде