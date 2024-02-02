Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Это интересно 02.02.2024 13:39

Подразделения МЧС Азербайджана провели поисково-спасательные учения

МЧС Азербайджана сообщило о проведении 29-31 января тактически-специальных учений по проведению гуманитарных операций в стране, пострадавшей от землетрясения с участием личного состава международного поисково-спасательного отряда.

Как сообщает МЧС, в ходе учений международного поисково-спасательный отряд отправился в условную страну, где произошло землетрясение, обеспечив доставку технических средств в зону бедствия.

Во время учений также были приняты меры по оценке текущей обстановки на условном месте происшествия, организации управления и взаимодействия, спасению пострадавших из-под завалов.

«Было уделено внимание взаимодействию с местным органом по чрезвычайным ситуациям (LEMA), осуществлению таможенных и пограничных процедур, а также обучению правилам проведения интервью с представителями СМИ», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МЧС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


В МЧС России предполагают возобновить учения с участием всех прикаспийских государств Защита экосистемы Каспия является основной задачей прикаспийских стран – глава МЧС Азербайджана Прикаспийские страны на учениях "Каспий-2017" отработают взаимодействие спасательных служб при ЧС – замглавы МЧС Азербайджана МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях Пучков дал старт учениям каспийской "пятерки" по ликвидации последствий ЧС Командно-штабные учения по случаю 10-летия МЧС Азербайджана пройдут на Каспии МЧС Азербайджана отметит свой юбилей учениями на Каспии Структуры МЧС Азербайджана проведут тактические учения в административном здании представительства ООН в Баку Авиация МЧС Азербайджана проводит тренировочные полеты над Каспием

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az