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Дальнее зарубежье 10.11.2017 18:14

Встреча участников антиигиловской коалиции пройдет в Аммане 15 ноября

Дальнейшие шаги международной антиигиловской коалиции в Сирии и Ираке обсудят ее ключевые участники 15 ноября в столице Иордании Аммане.

"После освобождения Мосула и Ракки предстоящая встреча предоставит партнерам по коалиции возможность обсудить следующие шаги, призванные нанести ИГИЛ сокрушительное поражение в Ираке и Сирии, а также пути, призванные ускорить наши коллективные усилия с целью пресечь глобальные амбиции ИГИЛ", - сообщил госдепартамент США.

Приоритетными на предстоящей встрече будут темы стабилизации ситуации в Ираке и Сирии, пресечения каналов финансирования террористов, проблема иностранных боевиков.

Основные участники возглавляемой США коалиции собирались в последний раз в сентябре "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

От США во встрече примет участие спецпредставитель президента по вопросам борьбы с ИГИЛ Бретт Макгурк.

Коалиция объединяет свыше 60 стран, ряд организаций, включая НАТО.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАК, КОАЛИЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]