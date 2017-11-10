Встреча участников антиигиловской коалиции пройдет в Аммане 15 ноября

Дальнейшие шаги международной антиигиловской коалиции в Сирии и Ираке обсудят ее ключевые участники 15 ноября в столице Иордании Аммане.
"После освобождения Мосула и Ракки предстоящая встреча предоставит партнерам по коалиции возможность обсудить следующие шаги, призванные нанести ИГИЛ сокрушительное поражение в Ираке и Сирии, а также пути, призванные ускорить наши коллективные усилия с целью пресечь глобальные амбиции ИГИЛ", - сообщил госдепартамент США.
Приоритетными на предстоящей встрече будут темы стабилизации ситуации в Ираке и Сирии, пресечения каналов финансирования террористов, проблема иностранных боевиков.
Основные участники возглавляемой США коалиции собирались в последний раз в сентябре "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
От США во встрече примет участие спецпредставитель президента по вопросам борьбы с ИГИЛ Бретт Макгурк.
Коалиция объединяет свыше 60 стран, ряд организаций, включая НАТО.
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