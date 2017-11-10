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Дальнее зарубежье 10.11.2017 20:04

Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы под залог

Председатель парламента Каталонии Карме Форкаделл покинула мадридскую тюрьму Алькала-Меко, сообщает в пятницу газета "Паис".

Ранее утром ее адвокат внес залог в размере 150 тыс. евро, который за ее освобождение запросил Верховный суд Испании. К.Форкаделл провела в тюрьме ночь с четверга на пятницу.

К.Форкаделл покинула тюрьму, не дав комментариев. Согласно условиям освобождения под залог, ей до судебного заседания необходимо еженедельно появляться в суде, также она не может покидать Испанию.

Спикер обвиняется в том, что она сыграла существенную роль в провозглашении независимости Каталонии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, СПИКЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]