Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы под залог

Председатель парламента Каталонии Карме Форкаделл покинула мадридскую тюрьму Алькала-Меко, сообщает в пятницу газета "Паис".

Ранее утром ее адвокат внес залог в размере 150 тыс. евро, который за ее освобождение запросил Верховный суд Испании. К.Форкаделл провела в тюрьме ночь с четверга на пятницу.

К.Форкаделл покинула тюрьму, не дав комментариев. Согласно условиям освобождения под залог, ей до судебного заседания необходимо еженедельно появляться в суде, также она не может покидать Испанию.

Спикер обвиняется в том, что она сыграла существенную роль в провозглашении независимости Каталонии.