Совместное заявление Путина и Трампа по Сирии говорит о готовности РФ к нормальным отношениям с США - Клинцевич

Совместным заявлением президентов России и США по Сирии РФ подтвердила готовность выстраивать нормальные отношения с американской стороной, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Что касается России, то мы в очередной раз, причем предельно корректно, подтвердили свою готовность выстраивать нормальные отношения с США. Не обрубать концы, оставлять оппонентам пространство для встречного движения - один из главных принципов, которым неуклонно руководствуется наша страна в международных отношениях", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.

Так он прокомментировал совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по сирийскому вопросу.

По мнению сенатора, пролонгация прежних договоренностей по Сирии, содержащаяся в заявлении, - "это, наверное, максимум на что мог пойти с учетом нынешней внутриполитической ситуации в самих Соединенных Штатах нынешний хозяин Белого дома".

"Конечно, это важно. Другой вопрос, как будут соблюдаться эти договоренности американской стороной", - отметил Ф.Клинцевич.