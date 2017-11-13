Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи

Nar, со дня своего основания отличающийся выгодными для абонентов ценами, продолжает осуществление работ направленных на усовершенствование своей мобильной сети. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar добилась самых высоких показателей в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание сетей мобильной связи проводилось компанией P3 Communications, являющейся международным лидером в сфере инженерии и тестирования.

Сравнительное тестирование мобильных сетей проводилось в городах, деревнях, поселках и на магистральных дорогах, находящихся в различных регионах Азербайджана. Около 55% испытаний, полностью состоящих из передвижного измерения показателей сети, было проведено в таких городах республики, как Баку, Гянджа, Сумгаит, Мингячевир, Шеки, Ширван и Губа, в то время как оставшаяся часть тестов охватила менее крупные города, такие, как Хырдалан, Лянкаран, Габала, Хачмаз, а также автомобильные дороги между этими городами. Испытательная методика компании P3 Communications основана на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

В течение 2017 года оператором Nar был осуществлен целый ряд важных проектов, направленных на усовершенствование мобильной сети. Так, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Во многом благодаря этим мерам, согласно результатам теста, Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане по качеству голосовой связи.

С целью расширения зоны охвата сети и улучшения качества услуг головой связи и мобильного интернета, было в значительной мере увеличено количество базовых станций по всей территории страны. В рамках работ по улучшению качества сети 3G, количество базовых станций, работающих посредством трансмиссионных линий технологии ATM, было сокращено в три раза, и такие станции были заменены на трансмиссионные линии, работающие на основе IP технологий и отвечающие всем современным требованиям. Показатель Last Mile Capacity (пропускная способность линии между конечными пунктами) по всей протяженности трансмиссионной линии IP был увеличен на 53% по сравнению с концом 2016 года.

Nar

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

P3 Communications

P3 Communications является ведущей международной компанией, предоставляющей услуги консалтинга, инженерии и тестирования. Команда компании, которая в 2016 году объявила об обороте в размере 340 миллионов евро, состоит из более 3300 консультантов и инженеров по всему миру. В телекоммуникационном секторе P3 Communications предоставляет независимые технические и управленческо-консалтинговые услуги, включая сетевое планирование, инженерию, сквозную оптимизацию, безопасность, тестирование QoS и QoE, международный бенчмаркинг и тестирование устройств. Список клиентов P3 Communications включает в себя операторов сетей, поставщиков оборудования, производителей устройств, органов общественной безопасности и регулирующие ведомства со всего мира. Эксперты компании, обладающие многолетним управленческим опытом, активно применяют новые технические достижения know-how для решения рабочих задач.

Более подробную информацию можно получить на интернет-страницах nar.az и p3-group.com.