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Дальнее зарубежье 14.11.2017 16:44

Планируемая финансовая помощь США может пойти на развитие собственных Сил обороны Эстонии

Возможные финансовые вливания со стороны США могут пойти на развитие Сил обороны Эстонии, сообщил во вторник "Интерфаксу" заместитель начальника эстонского отдела стратегической коммуникации министерства обороны Андрес Санг (Andres Sang).

По его словам, комиссии по вооруженным силам Палаты представителей и Сената США обнародовали проект оборонного бюджета на 2018 год, согласно которому странам Балтии будет выделено до $100 млн "на повышение устойчивости и способности сдерживания России".

"Поскольку это пока еще только проект, я не могу точно сказать, сколько будет выделено каждой из стран Балтии, в том числе и Эстонии, - сказал А.Санг. - В случае выделения средств они пойдут на развитие наших собственных Сил обороны".

Отвечая на вопрос, на что могли бы конкретно пойти эти средства, он отметил, "приоритеты помощи предварительно скоординировали с государствами Балтии, у нас они пойдут на выполнение 10-летней программы развития вооруженных сил".

Представитель военного ведомства также подчеркнул, что законопроект нуждается в одобрении обеих палат парламента США и главы государства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ФИНПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]