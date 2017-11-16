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Финансы 16.11.2017 13:15

Азербайджан рассчитывает на ежегодный доход до $150 млн от экспорта карбамида – глава SOCAR

Ежегодный объем доходов Азербайджана от экспорта карбамида прогнозируется на уровне $140-150 млн, заявил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев на бизнес- форуме Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) в четверг.

"Строительство завода завершится до конца 2017 года, и в начале 2018 года предприятие будет введено в эксплуатацию. От экспорта продукции карбамидного завода ежегодные доходы Азербайджана составят $140-150 млн",- сказал Р.Абдуллаев.

Он отметил, что реализация данного проекта стоимостью $750 млн внесет "большой вклад в экономику Азербайджана и даст новый толчок развитию сектора АПК".

Как сообщалось, для реализации проекта привлечена кредитная линия в размере 500 млн евро, из которой средства в размере 251 млн евро привлечены от корейского Eximbank, 249 млн евро - от UniCredit, Societe Generale и Deutche Bank (под гарантии Экспортно-импортного банка Кореи).

Завод будет работать на природном газе. Потребность предприятия в этом топливе оценивается в 450 млн кубометров в год.

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗАВОД, ДОХОДЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]