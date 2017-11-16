16 человек погибли при наводнении в пригороде Афин, один - пропал без вести

Число жертв наводнения в пригороде Афин возросло до 16 человек, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на информацию министерства внутренних дел Греции.

Более 20 человек пострадали, о судьбе еще одного человека ничего не известно, отмечается в сообщении.

Жители затопленных населенных пунктов остались без электричества и питьевой воды, их дома затоплены примерно на 1 метр, отметила мэр городка Мандра в пригороде Афин.