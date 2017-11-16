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Дальнее зарубежье 16.11.2017 17:50

16 человек погибли при наводнении в пригороде Афин, один - пропал без вести

Число жертв наводнения в пригороде Афин возросло до 16 человек, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на информацию министерства внутренних дел Греции.

Более 20 человек пострадали, о судьбе еще одного человека ничего не известно, отмечается в сообщении.

Жители затопленных населенных пунктов остались без электричества и питьевой воды, их дома затоплены примерно на 1 метр, отметила мэр городка Мандра в пригороде Афин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]