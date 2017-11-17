Юнкер назвал экономическое выздоровление Европы хорошим моментом для укрепления социальных прав европейцев

ЕС может поздравить себя с тем, что экономически Европа начала чувствовать себя лучше, заявил в пятницу в Гётеборге председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"С ноября 2014 года нам удалось создать в Европе 9 млн рабочих мест. Это не заслуга Еврокомиссии. Но если бы мы утратили 9 млн рабочих мест, это очевидно было бы на ответственности Еврокомиссии", - сказал Ж.-К.Юнкер на открытии социального саммита ЕС.
Он предположил, что до 2019 года, когда завершится мандат Еврокомиссии данного созыва, удастся довести число новых рабочих мест до 13 млн. По его словам, такой высокой занятости, как сегодня, в Европе не было с 2008 года, когда разразился глобальный экономический кризис, и можно констатировать, что уровень безработицы, остававшийся скандально высоким, особенно среди молодежи, пошел на снижение.
"Именно этот момент мы выбрали, чтобы обсуждать, подписывать, публиковать компонент социальных прав", - продолжил глава Еврокомиссии.
"Когда я приступал к исполнению своего мандата, среди 10 приоритетов, которые я представил Европарламенту, фигурировало учреждение основы для минимальных социальных прав, которую мы сегодня называем социальным компонентом", - напомнил Ж.-К.Юнкер. Он предложил не относиться к этому как к романтическому проекту. "Это программа. Прежде всего, программа принципов, а, кроме того, программа действий", - подчеркнул председатель Еврокомиссии.
Ж.-К.Юнкер отметил, что ряд предложений в рамках такой программы уже сделан Еврокомиссией, и последуют другие, в частности, касающиеся условий труда.
Он призвал к увеличению бюджета образовательной программы "Эразм". Европа, по его словам, нуждается в большем количестве студентов и преподавателей, участвующих в этой программе университетского обмена. На сегодня в нее включены 9 млн молодых людей из всех стран ЕС.
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