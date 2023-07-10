Вступление Швеции в НАТО и Турции в ЕС - это два параллельных, но разных процесса, заявили в Еврокомиссии

Процессы вступления Швеции в НАТО, а Турции - в ЕС развиваются параллельно, но их не следует смешивать, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.
"Вступление новых членов в НАТО - это одно, расширение Европейского союза - другое. Это две параллельные процедуры", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она уточнила, что Швеция ожидает завершения ратификации решения государств-членов НАТО.
"И Европейский союз, со своей стороны, имеет очень структурированную процедуру. При вступлении нужно выполнить серию условий. Даже те, кто желает стать страной-кандидатом, должны соблюсти серию правил. Так что это две разные вещи", - объяснила Спинант.
По ее словам, "ритм вступления зависит от усилий стран-кандидатов".
Журналистам на брифинге также напомнили, что в октябре текущего года будет обнародован доклад о состоянии подготовки к вступлению в ЕС государств-кандидатов.
Ранее в понедельник агентство "Анадолу" привело слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что на саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе он призовет европейские государства открыть для его страны дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в НАТО станет возможным.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (на вступление в НАТО), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - заявил Эрдоган
В Иране обещают обеспечить максимальную защиту посольства Азербайджана в Тегеране
Алиев сменил замминистра юстиции - начальника Пенитенциарной службы
Алиев в понедельник принял госсекретаря Святого Престола Пьетро Паролина
Узбекистан планирует наладить сборку сельхозтехники в Азербайджане
MIDA увеличило в 2022г прибыль в 5,4 раза, активы - на 0,2%
Генпрокурор Алиев назвал серьезным экологическим преступлением строительство в Армении завода на границе с Азербайджаном
Азербайджанские спецслужбы задержали гражданина Афганистана за подготовку теракта в Азербайджане
Антимонопольная служба Азербайджана направила в Генпрокуратуру дела в отношении 23 строительных компаний
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
Bakcell поддержал инновационную экосистему Азербайджана
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС