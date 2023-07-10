Столтенберг заявил, что вступление Турции в ЕС не является согласованным условием для приема Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает желание Турции вступить в ЕС, однако напомнил, что этого не было в списке согласованных сторонами условий, которые необходимо выполнить для приема Швеции в НАТО.
"Я поддерживаю амбиции Турции по вступлению в ЕС, но в то же время важно помнить, о чем мы договорились в Мадриде. Это был конкретный список условий, которые Швеция должна была выполнить, чтобы стать членом альянса", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед саммитом НАТО.
Генсек отметил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила эти условия.
"Все еще возможно прийти к положительному решению по членству Швеции здесь в Вильнюсе", - добавил он, отметив, что каких-либо гарантий или уверенности по этому вопросу у него нет.
Аналогичную точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине.
"Турецкая заявка на вступление в ЕС никак не связана с присоединением Швеции к НАТО", - приводят слова канцлера западные СМИ.
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