Столтенберг заявил, что вступление Турции в ЕС не является согласованным условием для приема Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает желание Турции вступить в ЕС, однако напомнил, что этого не было в списке согласованных сторонами условий, которые необходимо выполнить для приема Швеции в НАТО.

"Я поддерживаю амбиции Турции по вступлению в ЕС, но в то же время важно помнить, о чем мы договорились в Мадриде. Это был конкретный список условий, которые Швеция должна была выполнить, чтобы стать членом альянса", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед саммитом НАТО.

Генсек отметил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила эти условия.

"Все еще возможно прийти к положительному решению по членству Швеции здесь в Вильнюсе", - добавил он, отметив, что каких-либо гарантий или уверенности по этому вопросу у него нет.

Аналогичную точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине.

"Турецкая заявка на вступление в ЕС никак не связана с присоединением Швеции к НАТО", - приводят слова канцлера западные СМИ.