Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет турецкого парламента по международным делам во вторник одобрил заявку Швеции на присоединение к НАТО, сообщает агентство Associated Press.

Протокол о вступлении Швеции в альянс теперь должно принять Великое национальное собрание Турции. О дате рассмотрения заявки всем составом парламента пока не сообщают.

После одобрения Великим национальным собранием документ должен подписать президент Турции.

Комитет приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в Североатлантическом альянсе 16 ноября, но затем отложил обсуждения. Оно возобновилось 26 декабря.

Несколькими днями ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США вопроса о продаже истребителей F-16 Турции и отмена Канадой эмбарго на поставки оружия Анкаре могут поспособствовать одобрению членства Швеции в альянсе.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия. Все остальные страны НАТО завершили процесс.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.