Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

Регион 26.12.2023 22:45

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет турецкого парламента по международным делам во вторник одобрил заявку Швеции на присоединение к НАТО, сообщает агентство Associated Press.

Протокол о вступлении Швеции в альянс теперь должно принять Великое национальное собрание Турции. О дате рассмотрения заявки всем составом парламента пока не сообщают.

После одобрения Великим национальным собранием документ должен подписать президент Турции.

Комитет приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в Североатлантическом альянсе 16 ноября, но затем отложил обсуждения. Оно возобновилось 26 декабря.

Несколькими днями ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США вопроса о продаже истребителей F-16 Турции и отмена Канадой эмбарго на поставки оружия Анкаре могут поспособствовать одобрению членства Швеции в альянсе.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия. Все остальные страны НАТО завершили процесс.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, НАТО, ШВЕЦИЯ


Похожие новости


Комитет парламента Турции возобновит 26 декабря обсуждение членства Швеции в НАТО Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане Швеция приветствует решение Эрдогана передать в парламент заявку Стокгольма на вступление в НАТО Эрдоган направил на рассмотрение парламента заявку Швеции на вступление в НАТО Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку Швеции на вступление в НАТО Партия Эрдогана получила 268 мест в парламенте «Народный альянс» Эрдогана лидирует на парламентских выборах после подсчета более половины бюллетеней Спикер парламента Армении 3 мая отправится в Турцию Парламент Турции проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправится в Турцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az