Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в НАТО, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции, и согласился тесно работать с собранием по вопросу обеспечения ратификации протокола", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Однако Столтенберг отметил, что не знает, когда именно парламент будет голосовать по этому вопросу.
"У меня нет точных дат (...) но президент сказал, что это сделают как можно быстрее", - пояснил генсек.
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