Столтенберг приветствует одобрение комитетом турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.

"Я приветствую результаты голосования комитета по иностранным делам турецкого парламента в пользу ратификации вступления Швеции в НАТО", - цитируют западные СМИ его слова.

"Я рассчитываю на Турцию и Венгрию в том, чтобы как они можно скорее завершили ратификацию", - добавил Столтенберг.

По его словам, вступление Швеции в альянс "сделает НАТО еще более сильной".

Власти США тоже заявили, что рады решению комитета турецкого парламента.

"Мы приветствуем успехи в турецком парламенте в вопросе вступления Швеции, и мы ждем, когда весь парламент ратифицирует заявку", - заявил представитель госдепа в электронном письме, направленном агентству "Анадолу".

В Вашингтоне добавили, что "быстрое вступление в НАТО Швеции, эффективнейшего партнера для обороны, укрепит альянс".

Ранее во вторник агентство Associated Press сообщило, что комитет турецкого парламента по международным делам поддержал заявку Швеции на присоединение к НАТО. Протокол о вступлении Швеции в альянс теперь должно принять Великое национальное собрание Турции. О дате рассмотрения заявки всем составом парламента пока не сообщают.

После одобрения Великим национальным собранием документ должен подписать президент Турции.