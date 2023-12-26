Столтенберг приветствует одобрение комитетом турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.
"Я приветствую результаты голосования комитета по иностранным делам турецкого парламента в пользу ратификации вступления Швеции в НАТО", - цитируют западные СМИ его слова.
"Я рассчитываю на Турцию и Венгрию в том, чтобы как они можно скорее завершили ратификацию", - добавил Столтенберг.
По его словам, вступление Швеции в альянс "сделает НАТО еще более сильной".
Власти США тоже заявили, что рады решению комитета турецкого парламента.
"Мы приветствуем успехи в турецком парламенте в вопросе вступления Швеции, и мы ждем, когда весь парламент ратифицирует заявку", - заявил представитель госдепа в электронном письме, направленном агентству "Анадолу".
В Вашингтоне добавили, что "быстрое вступление в НАТО Швеции, эффективнейшего партнера для обороны, укрепит альянс".
Ранее во вторник агентство Associated Press сообщило, что комитет турецкого парламента по международным делам поддержал заявку Швеции на присоединение к НАТО. Протокол о вступлении Швеции в альянс теперь должно принять Великое национальное собрание Турции. О дате рассмотрения заявки всем составом парламента пока не сообщают.
После одобрения Великим национальным собранием документ должен подписать президент Турции.
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