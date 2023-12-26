Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

Дальнее зарубежье 26.12.2023 23:00

Столтенберг приветствует одобрение комитетом турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.

"Я приветствую результаты голосования комитета по иностранным делам турецкого парламента в пользу ратификации вступления Швеции в НАТО", - цитируют западные СМИ его слова.

"Я рассчитываю на Турцию и Венгрию в том, чтобы как они можно скорее завершили ратификацию", - добавил Столтенберг.

По его словам, вступление Швеции в альянс "сделает НАТО еще более сильной".

Власти США тоже заявили, что рады решению комитета турецкого парламента.

"Мы приветствуем успехи в турецком парламенте в вопросе вступления Швеции, и мы ждем, когда весь парламент ратифицирует заявку", - заявил представитель госдепа в электронном письме, направленном агентству "Анадолу".

В Вашингтоне добавили, что "быстрое вступление в НАТО Швеции, эффективнейшего партнера для обороны, укрепит альянс".

Ранее во вторник агентство Associated Press сообщило, что комитет турецкого парламента по международным делам поддержал заявку Швеции на присоединение к НАТО. Протокол о вступлении Швеции в альянс теперь должно принять Великое национальное собрание Турции. О дате рассмотрения заявки всем составом парламента пока не сообщают.

После одобрения Великим национальным собранием документ должен подписать президент Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ЧЛЕНСТВО


Похожие новости


Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО Комитет парламента Турции возобновит 26 декабря обсуждение членства Швеции в НАТО Президент Турции увязал одобрение членства Швеции в НАТО с решениями не только США, но и Канады по поставкам вооружения Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и политические перспективы решения палестинской проблемы - Белый дом Турция ждет поставкок F-16 в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО Турция впервые направила в Румынию группу истребителей для патрулирования воздушного пространства - НАТО Глава МИД Швеции ожидает ратификации Турцией заявки на вступление в НАТО в ближайшие недели Парламент Турции приступил к дебатам по вопросу членства Швеции в НАТО Блинкен уверен, что после его визита в Анкару Швеция станет еще ближе к вступлению в НАТО Заявку Швеции на вступление в НАТО могут рассмотреть в парламенте Турции на следующей неделе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az