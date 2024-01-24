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Регион 24.01.2024 09:30

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Парламент Турции одобрил законопроект, касающийся вступления Швеции в НАТО", - пишет агентство.

За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против.

Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, ОДОБРЕНИЕ


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