Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, сообщает во вторник агентство "Анадолу".
"Парламент Турции одобрил законопроект, касающийся вступления Швеции в НАТО", - пишет агентство.
За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против.
Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.
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