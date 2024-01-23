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Парламент Турции начал обсуждение заявки Швеции в НАТО, намерен проголосовать позже во вторник

Турецкий парламент приступил во вторник вечером к дебатам по заявке Швеции на вступление в НАТО, сообщает Associated Press.

По его данным, голосование всем составом Великого национального собрания Турции по этому вопросу тоже назначено на вторник.

В декабре комитет парламента по международным делам одобрил заявку. После одобрения всем парламентом документ должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ШВЕЦИЯ, НАТО


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