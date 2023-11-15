Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило в среду продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане, сообщает "Анадолу".
Законопроект за подписью президента Турции Тайипа Эрдогана был утвержден на заседании парламента. Таким образом, с 17 ноября 2023 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год.
Речь идет о пребывании военных Турции в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме.
Меморандум за подписью Эрдогана был ранее представлен президиуму Великого национального собрания Турции.
В нем отмечено, что деятельность, предусмотренная в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном лидерами Азербайджаном, Армении и России, продолжается.
"Хотя фактическая оккупация региона завершилась антитеррористической операцией Азербайджана, окончательного решения достичь не удалось, поскольку мирное соглашение еще не подписано. Совместный центр, состоящий из вооруженных сил Турции и Российской Федерации, продолжает свою деятельность в Карабахе", - говорится в документе.
В меморандуме подчеркивается, что продолжение службы турецких ВС в совместном центре "отвечает требованиям активной и конструктивной роли Турции в регионе и ее национальных интересов".
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