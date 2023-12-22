Комитет парламента Турции возобновит 26 декабря обсуждение членства Швеции в НАТО

Комитет турецкого парламента по международным делам на следующей неделе возобновит обсуждение вопроса вступления Швеции в НАТО, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По их данным, дебаты по этой теме начнутся 26 декабря.

Комитет приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в Североатлантическом альянсе 16 ноября, однако затем отложил обсуждения на неопределенный срок.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия. Все остальные страны НАТО завершили процесс ратификации.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.