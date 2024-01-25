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Турция завершила процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО

Власти Турции завершили в четверг процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает агентство "Анадолу".

В сообщении указано, что текст соответствующего закона опубликован в национальном официальном журнале.

Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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