Турция завершила процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО

Власти Турции завершили в четверг процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает агентство "Анадолу".
В сообщении указано, что текст соответствующего закона опубликован в национальном официальном журнале.
Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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