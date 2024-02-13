Турция пока не одобрила кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

Турция, прежде чем одобрить кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, хочет получить от него заверения в непредвзятом отношении к странам-членам альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Турция стремится к тому, чтобы Рютте - или любой другой кандидат - не имел предвзятого отношения к членам альянса из ЕС, и, в частности, чтобы он не поддавался давлению со стороны государств-членов ЕС Греции и Кипра", - информирует агентство.

Bloomberg также информирует, что руководство Турции "в принципе благосклонно относится к тому, чтобы Рютте занял место уходящего генсека Йенса Столтенберга", однако Анкара пока не выразила согласия на его кандидатуру.

Премьер Нидерландов считается основным претендентом на пост главы НАТО, ни одна страна пока не выступила против его кандидатуры.

Срок полномочий Столтенберга истекает в октябре. Союзники по НАТО должны единогласно принять решение о его смене.

В прошлом году 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В этом году он завершает пребывание на посту премьер-министра Нидерландов, которое длилось 13 лет.

Несмотря на широкую поддержку Рютте со стороны более крупных стран НАТО, включая Францию и Германию, постпреды НАТО до сих пор официально не утвердили его кандидатуру.

В январе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что страны НАТО работают над возможностью его назначения.

"Страны, поддерживающие идею дать Рютте возглавить НАТО, работают над тем, чтобы гонка за эту должность завершилась к этому лету", - информирует агентство.

В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он баллотироваться на пост.