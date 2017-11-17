Отношения между Баку и Москвой носят стратегический характер – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 19-20 ноября официальный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«С.Лавров совершит 19-20 ноября официальный визит в Азербайджан. В рамках визита глава российского МИД встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики», - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана оценивает характер двусторонних отношений Азербайджана и России как "стратегический".

«Текущий год знаменателен 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией», - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде