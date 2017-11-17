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Внешняя политика 17.11.2017 15:08

Отношения между Баку и Москвой носят стратегический характер – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 19-20 ноября официальный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«С.Лавров совершит 19-20 ноября официальный визит в Азербайджан. В рамках визита глава российского МИД встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики», - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана оценивает характер двусторонних отношений Азербайджана и России как "стратегический".

«Текущий год знаменателен 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией», - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЛАВРОВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]