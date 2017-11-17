Отношения между Баку и Москвой носят стратегический характер – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 19-20 ноября официальный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«С.Лавров совершит 19-20 ноября официальный визит в Азербайджан. В рамках визита глава российского МИД встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики», - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана оценивает характер двусторонних отношений Азербайджана и России как "стратегический".
«Текущий год знаменателен 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией», - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
Курс манат/доллар на 20 ноября - 1,7002 манат/$1
АБА предлагает Минтруда организовать встречу с членами Экспертной HR-группы
SoftBank планирует инвестировать порядка $25 млрд в Саудовскую Аравию за 3-4 года
Турецких военных отозвали с натовских учений из-за стенда с фото Эрдогана в качестве условного противника
Самую большую анимированную мозаику в мире выложили планшетами Fujitsu в Мюнхене
В Азербайджане за 9 месяцев 2017 года сократилось число браков на 6%, увеличилось число разводов на 14%
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
Военные Норвегии извинились перед Турцией за изображение Эрдогана на стенде с фотографиями "условного противника" - турецкие СМИ
Лукашенко обещает, что из Белоруссии никогда не будет исходить угроза безопасности Европы
Мэй надеется, что в ЕС поддержат ее торгово-экономические предложения по Brexit
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»