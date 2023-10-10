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СНГ 10.10.2023 18:07

Лавров посетит Китай, проведет переговоры с Ван И

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине - ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума "Один пояс - один путь" - запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЛАВРОВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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