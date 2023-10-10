Лавров посетит Китай, проведет переговоры с Ван И

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине - ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума "Один пояс - один путь" - запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И", - сказала Захарова на брифинге во вторник.