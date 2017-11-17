Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт мяса в 2,1 раза

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года составил 746,4 тыс. тонн, что на 33,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $136 млн 360,5 тыс. (спад на 34,6%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 267,4 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 6,4%) на сумму $124 млн 467,3 тыс. (спад на 6%), растительных масел - 92 тыс. 765,4 тонн (спад на 5,3%) на сумму $84 млн 33,6 тыс. (спад на 4,2%), чая – 9 тыс. 839,8 тонн (рост на 10,8%) на сумму $39 млн 235,6 тыс. (рост на 29,9%), сливочных масел, молочных паст - 10 тыс. 837,9 тонн (спад на 3,8%) на $49 млн 64,7 тыс. (рост на 27,6%).

Кроме этого, за 9 месяцев в Азербайджан импортировано 6 тыс. 837,1 тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 99,4% раза) на сумму $19 млн 5,8 тыс. (рост в 2,1 раза), мяса птицы и продукции из нее – 20 тыс. 300,8 тонн (рост на 40,9%) на сумму $23 млн 912 тыс. (рост на 94,1%).

Фруктов в январе-сентябре 2017 года в республику импортировано 52 тыс. 259,7 тонн (рост на 5,6%) на сумму $46 млн 881,4 тыс. (рост на 5,6%), овощей - 22 тыс. 705,4 тонн (спад на 44,3%) на $11 млн 523,3 тыс. (спад на 25,2%), картофеля – 106,7 тыс. тонн (спад на 5,5%) на $22 млн 802,5 тыс. (рост на 8,4%).

За 9 месяцев 2017 года из Азербайджана на экспорт отправлено 188,4 тыс. тонн овощей (рост на 94,5%) на сумму $149 млн 580,2 тыс. (рост на 70,8%), фруктов - 94 тыс. 402,7 тонн (рост на 30,6%) на $130 млн 470,4 тыс. (рост на 15,5%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 52 тыс. 279,4 тонн сахара (спад на 41,4%) на сумму $33 млн 951,9 тыс. (спад на 32,7%), растительных масел – 7 тыс. 967,9 тонн (рост на 13,6%) на сумму $8 млн 166,2 тыс. (рост на 12,4%).

Также в январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 6 тыс. 262,5 тонн фруктовых и овощных соков (рост на 68,6%) на сумму $6 млн 885,1 тыс. (рост на 79,3%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 236,9 тыс. декалитров (рост на 75%) на сумму $3 млн 903,6 тыс. (рост на 53,4%), фруктовых и овощных консервов - 4 тыс. 276,4 тонн (рост на 11%) на сумму $3 млн 487,5 тыс. (рост на 14,5%).

Б.Рустамбеков