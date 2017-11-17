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Дальнее зарубежье 17.11.2017 16:46

На саммите в Швеции подписан "социальный компонент" ЕС

По итогам внеочередного саммита Евросоюза в Гётеборге председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Эстонии Юри Ратас подписали программные обязательства в области социальных прав граждан - "социальный компонент" ЕС.

"Мы переходим к конкретизации. В ноябре 2014 года, когда Еврокомиссия начинала исполнять свой мандат, мы подготовили для Совета ЕС и Европарламента 19 предложений по социальной сфере, которые были направлены законодателям. Семь из них были приняты. По двенадцати работа еще не завершена. И из этих двенадцати есть несколько, которые законодатели даже не рассматривали", - заявил Ж.-К.Юнкер в пятницу перед церемонией подписания.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, нам нужны конкретные результаты. То есть, мы еще только в начале нашего пути. Даже не в его середине. Пора взяться за работу", - призвал глава Еврокомиссии европейских лидеров и институты ЕС.

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Тэги: ЕС, ШВЕЦИЯ, САММИТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]