По итогам внеочередного саммита Евросоюза в Гётеборге председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Эстонии Юри Ратас подписали программные обязательства в области социальных прав граждан - "социальный компонент" ЕС.
"Мы переходим к конкретизации. В ноябре 2014 года, когда Еврокомиссия начинала исполнять свой мандат, мы подготовили для Совета ЕС и Европарламента 19 предложений по социальной сфере, которые были направлены законодателям. Семь из них были приняты. По двенадцати работа еще не завершена. И из этих двенадцати есть несколько, которые законодатели даже не рассматривали", - заявил Ж.-К.Юнкер в пятницу перед церемонией подписания.
"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, нам нужны конкретные результаты. То есть, мы еще только в начале нашего пути. Даже не в его середине. Пора взяться за работу", - призвал глава Еврокомиссии европейских лидеров и институты ЕС.
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