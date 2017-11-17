Расходы британских потребителей на покупки в ходе распродажи "черной пятницы" в 2017 году вырастут почти на 4% по сравнению с прошлым годом - до 10,1 млрд фунтов ($13,3 млрд), пишет The Guardian.

Основной объем покупок будет совершен в интернет-магазинах, считают эксперты.

По оценкам IMRG, каждую минуту в "черную пятницу", британцы будут тратить в интернете 1,74 млн фунтов, и уже к 9 утра по Лондону покупки превысят 700 млн фунтов.

Британцы позаимствовали традицию распродаж в "черную пятницу" из США, в 2017 году это день выпадает на 24 ноября, однако фактически скидки и бонусы растягиваются почти на неделю.

Столь значительных скидок, как раньше, в этом году можно не ждать, предупреждают аналитики. В условиях высокой инфляции в Великобритании, слабости фунта и роста различных затрат у компаний нет возможностей для существенного снижения цен.

"Ритейлеры не смогут предложить тот же уровень скидок, что и в 2016 году, то есть спрос может колебаться, поскольку потребители будут менее склонны к импульсивным покупкам", - комментирует Элинор Парр из аналитической компании GlobalData.

Крупнейшие супермаркеты Tesco начнут работу в час ночи 24 ноября, чтобы привлечь охотников за скидками. Дискаунтер Lidl в этом году впервые предложит специальные акции к "черной пятнице". Amazon, которая помогла перенести эту традицию на британскую почву, запустит распродажи в эту пятницу, но в некоторых магазинах электроники на ее площадке предложения появились уже 13 ноября. Сеть Argos дала старт скидкам в среду.