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Дальнее зарубежье 19.11.2017 09:02

Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН "компромиссный" проект резолюции по деятельности СМР в Сирии

Швеция и Уругвай распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции по возобновлению деятельности совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского постпредства при Всемирной организации.

"Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной "компромиссный" проект по возобновлению деятельности СМР", - сказал он.

СМР прекратил своё существование в нынешнем виде в ночь на 18 ноября по времени Нью-Йорка.

В четверг Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

Сразу по окончании заседании Япония распространила в СБ проект резолюции о техническом продлении работы совместного механизма на 30 дней, который в пятницу Россия заветировала в ходе голосования. Против японского проекта документа также проголосовала Боливия, а Китай решил воздержаться.

По итогам голосования постпред РФ по ООН Василий Небензя заявил, что "любое продление СМР возможно для России лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе".

При этом он отметил, что российский проект резолюции "остается на столе". "Те, кто озабочен возобновлением его деятельности (СМР - ИФ), действительно этого хочет, у них есть возможность включиться в осмысленную работу над этой резолюций, а не заниматься политической пропагандой", - сказал В.Небензя.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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