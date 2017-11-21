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21.11.2017 17:59

В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж

21 ноября с.г. в школе № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана, организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Перед многочисленными зрителями выступили учащиеся школ города – они представили русские и азербайджанские песни, танцы и музыкальные композиции.

В рамках фестиваля также была развернута персональная художественная выставка учащейся 9 класса школы № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи Нафисы Гусеновой.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, приветствуя участников и гостей фестиваля, отметил: «Фестиваль культур народов России и Азербайджана в Гяндже мы проводим уже второй раз. Очень рад, что он проходит с неизменным успехом, и, конечно, будем проводить его и в дальнейшем. Спасибо юным талантам города за замечательные выступления».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]