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Финансы 23.11.2017 11:28

Банки в Азербайджане в 2015-2016гг потеряли 60% капитала - регулятор

Потери банков в Азербайджане в капитале в результате негативных процессов, имевших место в 2015-2016гг, составили 60%, заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"Со второй половины 2014 года в мире начался кризис из-за падения цен на нефть. В результате манат в 2015 году обесценился в 2 раза, что привело к проблемам в финансово-банковской системе. Итогом этого стало то, что банки потеряли 60% своего капитала", - сказал И.Алышов на II Банковском форуме.

По его словам за счет жестких мер удалось остановить негативные тенденции в банковском секторе, в том числе увеличить капитализацию банков. "У 5 банков, которые имели недостаточный уровень капитала, были отозваны лицензии", - отметил он.

И.Алышов подчеркнул, что в 2016 году с рынка ушли 11 банков.

Он добавил, что в III-ем квартале 2017 года остановилась тенденция сокращения числа работающих в банковском секторе. "В III-ем квартале число работающих в банковском секторе увеличилось на 245 человек. Это позитивный тренд", добавил он.

По итогам 9 месяцев 2017 года капитализация банков увеличилась на 24% - до свыше 3 млрд. манатов.

А. Азизов

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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]