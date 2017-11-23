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Это интересно 23.11.2017 12:41

Гостиница в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа в связи с непопулярностью президента

Гостиница "Трамп Сохо" на Манхеттене в Нью-Йорке разорвет связи с Trump Organization и исключит фамилию президента США Дональда Трампа из названия в связи с его непопулярностью в Нью-Йорке, сообщила в ночь на четверг газета "Индепендент".

Согласно сообщению, гостиница испытывала трудности в бизнесе, с тех пор как Д.Трамп возглавил американскую администрацию.

В связи с этим Trump Organization пришла к соглашению с владельцами гостиницы и здания, в котором она расположена, в соответствии с которым компания больше не будет учувствовать в управлении предприятием, а имя президента будет исключено из названия гостиницы.

Ранее сообщалось, что опрос Квиннипэкского университета показал, что уровень поддержки Дональда Трампа упал до 34%, а некоторые американцы не верят, что президент США продержится на своем посту до конца четырехлетнего срока.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ГОСТИНИЦА, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]