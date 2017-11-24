Манат укрепился к доллару, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 ноября установил 1,7001 манат/$1 (на 23 ноября - 1,7002 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 ноября ЦБА установил 2,0152 манат/1EUR (23 ноября – 2,0123 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 ноября сохранил на уровне 0,0291 манат/1RUB.
А.Азизов
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