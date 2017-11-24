Посол Азербайджана в Праге связывает «Ландромат» с внутриполитической борьбой в Чехии

Посол Азербайджана в Праге Фарид Шафиев связывает нападки на Азербайджан по делу о т.н. подкупе европейских политиков с внутриполитической борьбой в Чехии.
«Мы все знаем, что в Чехии только что прошли выборы, были достаточно напряженные дебаты, и в этом водовороте Азербайджан оказался, в некоторой степени, разменной монетой или даже невольным орудием для дискредитации определенных политиков»,- заявил Ф.Шафиев в интервью чешскому информационному порталу 420on.cz.
По его словам, дискредитирующих Азербайджан материалов было несколько, в одной из которых говорилось о т.н. «ландромате». «Однако, каких-либо данных, подтверждающих подлинность этой информации, лично у меня нет. И, как оказалось, у растиражировавших всю эту историю мировых СМИ, - тоже»,- отметил дипломат.
Ф.Шафиев подчеркнул, что в распоряжении СМИ были только предположения на основании расследования, относящегося к периоду 2012-2014 года, которые были преподнесены как факты. «На это я могу ответить – никакими нелегальными делами в Чехии мы не занимаемся. Кто хочет – пусть проверяет. Мы действуем строго в рамках конвенции о дипломатических отношениях», - заявил посол.
Дипломат также отметил, что в статье говорилось о каких-то денежных переводах из Лондона в Чехию. «И при этом представитель Transparency International заявил, что у них нет доказательств, что это как-то связано с чешскими политиками. Откровенно скажу, я уже в апреле этого года знал, что против некоторых чешских политиков, в том числе против спикера парламента, будет организована черная пиар-кампания»,- подчеркнул посол Азербайджана.
«Конкретизирую, и я бы хотел, чтобы вы меня процитировали правильно: здесь есть рука армянского лобби. Хотя кто-то из читателей, наверное, скажет: «Ну вот, Азербайджан опять пытается найти козла отпущения». И опять армяне»,- добавил он.
По словам Ф.Шафиева, он лично говорил со спикером парламента и некоторыми депутатами по данному вопросу. «У меня есть точные сведения на этот счет, - был сброс информации. Более того, есть факт: журналист, который позвонил спикеру Яну Гамачеку, начал спрашивать про отношение к Азербайджану, а потом, вдруг неожиданно спросил про Турцию. В данном случае, она ни в какой связи с «ландроматом» не упоминалась»,- отметил посол Азербайджана.
Ф.Исазаде
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