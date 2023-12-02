Спикер парламента Азербайджана проинформировала чешского коллегу о текущей ситуации в регионе

В рамках визита в Чехию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

В ходе беседы Глава Сената заявил о значении межпарламентских связей для развития отношений между двумя странами, а также отметил, что связи эти функциональны и сбалансированы, а Азербайджан - дружественная Чешской Республике страна.

Согласно сообщению, Выстрчил высоко оченилу сотрудничество между Чехией и Азербайджаном в энергетической сфере, отметил важность увеличения торгового оборота между двумя странами.

"На встрече подчёркивалась существенная роль Азербайджана как надёжного партнёра, поставщика нефти и газа в Европу. Были упомянуты хорошие возможности для продолжения гуманитарного сотрудничества. Говорилось и о значении дальнейшего развития связей в сферах образования, науки и культуры, и проведении взаимных культурных мероприятий", - говорится в сообщении.

В свою очередь Гафарова проинформировала собеседника о текущей ситуации в регионе и ведущихся Азербайджаном восстановительных и строительных работах.

"Было также сказано о военно-политических провокациях Армении против нашей страны, в том числе о минных угрозах, а также об осуществлённых Азербайджаном в течение 24 часов в сентябре текущего года антитеррористических мерах, об азербайджанских инициативах по нормализации отношений и подписанию мирного договора. Сахиба Гафарова отметила, что принятые по текущей ситуации необъективные, основанные на дезинформации резолюции наносят удар по мирному процессу", - подчеркивается в сообщении парламента Азербайджана.

В.Алиев