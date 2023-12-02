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Внешняя политика 02.12.2023 14:55

Неадекватные и неприемлемые заявления Еревана наносят вред усилиям по подписанию мирного договора - Гафарова

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова во время встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавски, состоявшейся в рамках официального визита в Прагу, заявила, что искажающие реалии региона, совершенно неадекватные и неприемлемые заявления наносят вред усилиям по подписанию мирного договора.

"Спикер азербайджанского парламента подчеркнула необходимость подписания мирного договора и справедливого посредничества в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.

Гафарова, слова которой приводит пресс-служба, подвергла критике двойные стандарты в системе международных отношений и заявила, что, тогда как решения, принятые в отношении некоторых государств, исполняются сразу, в некоторых случаях мы становимся свидетелями игнорирования международного права.

Спикер азербайджанского парламента подчеркнула проведение Азербайджаном миролюбивой политики: "Азербайджан стремится обеспечить постоянный мир в регионе. Поэтому, несмотря на оккупацию его территорий, именно Азербайджан представил Армении свои предложения по нормализации отношений и подписанию мирного договора".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВИЗИТ


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