Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Ноя 12° 27 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 24.11.2017 18:43

Президент Азербайджана выразил соболезнования Ас-Сиси в связи с нападением боевиков на мечеть Эр-Рауда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Египта Абдул Фаттаху Ас-Сиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате вооруженной атаки на мечеть Эр-Рауда.

"Новость о многочисленных жертвах и пострадавших в результате вооруженной атаки на мечеть Эр-Рауда, глубоко опечалила меня. Мы крайне возмущены этой террористической атакой, направленной на мирное население, и считаем необходимым и важным борьбу против всех проявлений террора самым жестким, решительным и продолжительным образом", - отмечается тексте соболезнования президента Азербайджана.

И.Алиев выразил соболезнование семьям и близким погибших, пожелал здоровья пострадавшим.

Как сообщалось ранее, 155 человек стали жертвами теракта в мечети на севере Синайского полуострова, ранения получили 120 человек. В пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, во время пятничной молитвы произошел взрыв, после которого террористы открыли огонь.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЕГИПЕТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Президент Алиев возмущен терактами в Египте, призывает к решительной борьбе с терроризмом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]