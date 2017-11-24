Президент Азербайджана выразил соболезнования Ас-Сиси в связи с нападением боевиков на мечеть Эр-Рауда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Египта Абдул Фаттаху Ас-Сиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате вооруженной атаки на мечеть Эр-Рауда.

"Новость о многочисленных жертвах и пострадавших в результате вооруженной атаки на мечеть Эр-Рауда, глубоко опечалила меня. Мы крайне возмущены этой террористической атакой, направленной на мирное население, и считаем необходимым и важным борьбу против всех проявлений террора самым жестким, решительным и продолжительным образом", - отмечается тексте соболезнования президента Азербайджана.

И.Алиев выразил соболезнование семьям и близким погибших, пожелал здоровья пострадавшим.

Как сообщалось ранее, 155 человек стали жертвами теракта в мечети на севере Синайского полуострова, ранения получили 120 человек. В пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, во время пятничной молитвы произошел взрыв, после которого террористы открыли огонь.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом.

Ф.Исазаде