Шесть российских дальних бомбардировщиков нанесли удар по ИГИЛ на западном берегу реки Евфрат в Сирии - Минобороны РФ

Опорные пункты боевиков ИГИЛ уничтожены в пятницу в результате удара, который нанесли шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в районе населенного пункта Аббас на западном берегу реки Евфрат в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара были поражены опорные пункты террористов и скопления боевиков", - сообщили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что для удара Ту-22М3 взлетали с аэродрома на территории России. В воздушном пространстве Сирии сопровождение и прикрытие бомбардировщиков осуществили истребители Су-30СМ с авиабазы "Хмеймим".

"Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования", - сказали в военном ведомстве.

Накануне в Минобороны РФ сообщали об ударе российских дальних бомбардировщиков по ИГИЛ в провинции Дэйр-эз-Зор в окрестностях населенного пункта Эль-Катья в Сирии.

Этой осенью дальние бомбардировщики Ту-22М3 неоднократно применялись российскими военными для ударов по ИГ в Сирии. Самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили по ИГ групповой удар.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.