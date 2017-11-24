Шесть российских дальних бомбардировщиков нанесли удар по ИГИЛ на западном берегу реки Евфрат в Сирии - Минобороны РФ

Опорные пункты боевиков ИГИЛ уничтожены в пятницу в результате удара, который нанесли шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в районе населенного пункта Аббас на западном берегу реки Евфрат в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара были поражены опорные пункты террористов и скопления боевиков", - сообщили российские военные.
В Минобороны РФ заявили, что для удара Ту-22М3 взлетали с аэродрома на территории России. В воздушном пространстве Сирии сопровождение и прикрытие бомбардировщиков осуществили истребители Су-30СМ с авиабазы "Хмеймим".
"Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования", - сказали в военном ведомстве.
Накануне в Минобороны РФ сообщали об ударе российских дальних бомбардировщиков по ИГИЛ в провинции Дэйр-эз-Зор в окрестностях населенного пункта Эль-Катья в Сирии.
Этой осенью дальние бомбардировщики Ту-22М3 неоднократно применялись российскими военными для ударов по ИГ в Сирии. Самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили по ИГ групповой удар.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Учредительный съезд новой азербайджанской диаспорской организации в России может состояться в феврале 2018 г.
ЕС отметил поддержку территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства - МИД Азербайджана
Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана – президент Алиев
Бортников возглавил Наблюдательный Совет VTB Bank (Azerbaijan)
Ценители спиртного и курильщики существенно пополнят бюджет Азербайджана в 2018г
В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
Месси продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 700 млн евро
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 7 пострадали - МВД
В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ