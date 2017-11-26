Французская полиция обстреляла автомашину с мигрантами - СМИ

Полицейские во французском портовом городе Кале открыли огонь по автомашине с мигрантами, сообщили СМИ с места инцидента.

Как следует из сообщений, полиция попыталась остановить автомашину для проверки документов. Водитель не только не подчинился требованию, но и направил автомобиль на группу полицейских, сбил одного, получившего при наезде травму колена.

В результате открытой полицией стрельбы по автомашине никто из находившихся в ней мигрантов - шести выходцев из Ирака и трех афганцев - не пострадал. Все они арестованы.

Днем ранее в Кале пять мигрантов из Афганистана получили ранения в результате перестрелки на дороге, устроенной между двумя группами афганцев. Этот инцидент полиция охарактеризовала как дорожный конфликт.

В последнее время полиция Франции уделяет пристальное внимание предотвращению наездов автомашин, которыми управляют выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, на людей, поскольку это стало одним из способов осуществления терактов.