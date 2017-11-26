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Дальнее зарубежье 26.11.2017 09:54

Французская полиция обстреляла автомашину с мигрантами - СМИ

Полицейские во французском портовом городе Кале открыли огонь по автомашине с мигрантами, сообщили СМИ с места инцидента.

Как следует из сообщений, полиция попыталась остановить автомашину для проверки документов. Водитель не только не подчинился требованию, но и направил автомобиль на группу полицейских, сбил одного, получившего при наезде травму колена.

В результате открытой полицией стрельбы по автомашине никто из находившихся в ней мигрантов - шести выходцев из Ирака и трех афганцев - не пострадал. Все они арестованы.

Днем ранее в Кале пять мигрантов из Афганистана получили ранения в результате перестрелки на дороге, устроенной между двумя группами афганцев. Этот инцидент полиция охарактеризовала как дорожный конфликт.

В последнее время полиция Франции уделяет пристальное внимание предотвращению наездов автомашин, которыми управляют выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, на людей, поскольку это стало одним из способов осуществления терактов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, АВТОМАШИНА, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]