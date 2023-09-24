Десятки тысяч французов вышли на акции против полицейского насилия

Манифестации против "полицейского насилия" собрали в субботу во Франции 31,3 тыс. протестующих, сообщило французское МВД.
Организовавшие акцию Всеобщая конфедерация труда и партия "Непокоренная Франция" заявляют о 80 тыс. участников по стране. В Париже, по данным властей, в колоннах было 9 тыс. манифестантов, по утверждению организаторов - 15 тыс.
Сообщается, что в ходе акции в Париже, приобретавшей порой острые формы, протестующие ранили троих полицейских, напали на полицейский автомобиль и устроили погром в отделении банка на севере столицы.
"Я решительно осуждаю эти нападения и выражаю мою поддержку подвергшимся агрессии и раненым полицейским", - написал в сети X (бывшем твиттере) префект парижской полиции Лоран Нуньес.
Прокомментировал действия участников акции и министр внутренних дел Жеральд Дарманен: "Парижская "манифестация" сопровождалась непозволительным насилием против сил правопорядка. Мы видим, куда ведет ненависть в отношении полиции".
По сообщениям французских СМИ, вскоре после начала движения колонны в несколько тысяч манифестантов к ней присоединились сотни человек, одетых в черное, их лица были скрыты. Эти люди дальнейшем пытались устраивать беспорядки, в частности, забросали камнями и разбили металлическими прутьями полицейский автомобиль на бульваре Клиши.
Газета Le Figaro сообщила вечером в субботу о шести задержаниях в ходе манифестаций во Франции, в том числе троих хулиганов задержали в Париже.
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