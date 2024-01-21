Около 75 тыс. французов вышли на акции против закона об иммиграции

Порядка 75 тыс. человек, по данным французского МВД, приняли в воскресение участие в манифестациях в разных городах Франции против нового закона об иммиграции за четыре дня до заключения по нему Конституционного совета страны.

Столичная префектура полиции насчитала 16 тыс. участников в Париже. В свою очередь, профсоюзное объединение Всеобщая конфедерация труда объявила о 150 тыс. манифестантов по всей Франции при 25 тыс. в столице, сообщила газета Le Figaro. Всего в стране было запланировано около 160 акций.

Организовавшая протестное движение широкая коалиция политических сил и организаций, которая поддержала изначальный призыв выступить против закона более 200 французских знаменитостей, преимущественно деятелей культуры, заявила об "идеологической победе крайне правых", имея в виду решающий вес при голосовании в парламенте националистической партии "Национальное объединение".

В призыве говорилось, что закон сформулирован "под диктовку распространителей ненависти, которые мечтают навязать Франции свой проект "национального предпочтения".

Le Figaro указывает на то, что поправки парламента к первоначально отвергнутому тексту, предложенному правительством, придали закону более жесткий характер по отношению к иммигрантам. Первоначально законопроект опирался на два главных положения: наказания для "иностранцев-правонарушителей" и содействие интеграции иммигрантов. В исправленной версии, за которую проголосовали Национальное собрание и сенат, вошли такие позиции, как ужесточение доступа к социальным пособиям, квоты на мигрантов и другие.