Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции

Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас не рассматривает вопрос о проведении референдумов по теме иммиграции, среди политических лидеров нет согласия по вопросам, связанным с их организацией. Об этом заявили лидеры партий, которые приняли участие во встрече с главой государства в парижском пригороде Сен-Дени, сообщает радиостанция France Info.
По словам национального секретаря левой партии "Европа - экология - "зеленые" (EELV) Марин Тонделье, такого референдума не будет.
"За столом был достигнут консенсус в том, что кажется сложным расширить возможность проведения референдумов на такие социальные темы, как иммиграция", - сказал в свою очередь лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.
При этом лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что президент в настоящее время "не рассматривает такую возможность".
Как указывает France Info, он был единственный участником встречи, кто выступал за проведение консультаций по данной теме.
В.Алиев
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