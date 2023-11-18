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Дальнее зарубежье 18.11.2023 11:10

Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции

Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас не рассматривает вопрос о проведении референдумов по теме иммиграции, среди политических лидеров нет согласия по вопросам, связанным с их организацией. Об этом заявили лидеры партий, которые приняли участие во встрече с главой государства в парижском пригороде Сен-Дени, сообщает радиостанция France Info.

По словам национального секретаря левой партии "Европа - экология - "зеленые" (EELV) Марин Тонделье, такого референдума не будет.

"За столом был достигнут консенсус в том, что кажется сложным расширить возможность проведения референдумов на такие социальные темы, как иммиграция", - сказал в свою очередь лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

При этом лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что президент в настоящее время "не рассматривает такую возможность".

Как указывает France Info, он был единственный участником встречи, кто выступал за проведение консультаций по данной теме.

В.Алиев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИММИГРАЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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