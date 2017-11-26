Американцы ежегодно выбрасывают продукты на $165 млрд - исследование

Американцы выбрасывают до 40% покупаемой еды на сумму до $165 млрд в год, говорится в совместном исследовании Гарвардской школы права и Совета по защите природных ресурсов США.
В натуральном выражении в США выкидывается около 72,5 млн тонн продуктов и пищевых отходов, пишет MarketWatch.
По мнению экспертов, такая ситуация возникает из-за того, что в Штатах фактически отсутствует понятная маркировка пищевой продукции. Так, многие продукты имеют маркировку "sell by" ("срок реализации") и "use by" ("годен до"), при этом первая создана для ритейлеров и не означает, что продукт испортился.
Помимо этого, отдельные производители могут указывать различные даты с собственными формулировками, определяя их по своему усмотрению.
Как показывает исследование, более 80% американцев выбрасывают еду до истечения срока ее годности из-за путаницы с маркировками.
Недавно Институт пищевого маркетинга и Ассоциация производителей продуктов питания - две организации, объединяющие ритейлеров и производителей еды соответственно, - разработали упрощенную систему обозначения дат годности.
Так, предполагается использовать формулировку "best if used by" ("лучше употребить до") для обозначения продукции, которая сохраняет свои максимальные вкусовые качества до указанной даты, но все еще безопасна после ее истечения; и "use by" ("употребить до") - в случае, если после истечения даты возникает опасность в связи с качеством продукта.
Ожидается, что новая система маркировки будет использоваться с июня 2018 года и поможет сократить количество неоправданно выбрасываемой еды.
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