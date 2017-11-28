Грузия планирует стать транзитным мостом между Европой и Азией - премьер

Около 2 тыс. делегатов из более 60 стран принимают участие в форуме "Шелкового пути" (Tbilisi Silk Road Forum), связанном с инициативой правительства Китая "Один пояс - один путь", который открылся во вторник в грузинской столице.
"Сегодня весь мир, как и Европа, и Азия, вновь стоит перед многими вызовами, хотя, есть много и возможностей для мирного и стабильного развития. Целью нашего форума является именно выявление вместе со всеми этих возможностей, и сделать реальные шаги для лучшего будущего наших стран и народов", - заявил, открывая форум, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Он отметил, что Грузия уже во второй раз принимает форум "Шелкового пути", в котором на этот раз участвуют делегации, представляющие государственные структуры и бизнес десятков стран, а также много международных организаций.
По словам премьера, такой интерес к форуму свидетельствует о том, что инициатива "Один пояс - один путь" приобретает стратегическое значение не только для стран, участвующих в этом проекте, но и для всех, кто заинтересован в развитии торговли, транспортной инфраструктуры, цифровых технологий, углублении межчеловеческих отношений.
"Правительство Грузии не пожалеет сил, чтобы вместе с международными партнерами придать новый толчок развитию "Шелкового пути", как диверсификации транспортных маршрутов и повышению их эффективности, так и осуществлению тех проектов, которые будут способствовать экономическому развитию и укреплению цивилизованных связей между Европой и Азией", - заявил Г.Квирикашвили.
В первый день форума состоятся дискуссионные панели по нескольким секторам, а во второй день запланировано обсуждение инвестиционного потенциала Грузии. Пройдут также встречи один на один с потенциальными инвесторами и партнерами из частного и публичного секторов. В рамках форума планируется оформление ряда соглашений по реализации конкретных проектов.
Развитие "Шелкового пути" - один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. Основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них - скоростная автомагистраль Восток-Запад, модернизация Грузинской железной дороги, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, а также глубоководный порт в Анаклиа.
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