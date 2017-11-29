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ТЭК 29.11.2017 16:08

Азербайджан в январе-сентябре незначительно увеличил экспорт газа в Турцию

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года экспортировал в Турцию 4 млрд 853,89 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 0,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В сентябре текущего года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 580,04 млн кубометров. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в сентябре на долю азербайджанского газа пришлось 15,76%.

В целом, за отчетный месяц экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 680,77 млн кубометров (рост на 22,38%).

По данным EPDK, в 2016 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 479,87 млн кубометров.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]