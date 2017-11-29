В Шеки состоялся семинар по русскому языку. Фоторепортаж

29 ноября с.г. в школе № 5 города Шеки состоялся организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане семинар по русскому языку, слушателями которого стали сто учителей из школ Шекинского, Балаканского, Загатальского и Гахского районов.
Со словами приветствия к участникам семинара обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и директор школы № 5 города Шеки Филиер Ибрагимова.
Семинар провели учителя русского языка и литературы Образовательного комплекса «школа-лицей» при Бакинском Славянском университете, победитель конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», обладатель звания «Передовой работник образования Азербайджанской Республики» Наиба Керимли и школы № 95 города Баку, победитель конкурса Министерства образования Азербайджанской Республики «Лучший учитель года» Сона Аббасова.
Валентин Денисов передал в библиотеку школы комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.
В работе семинара приняли участие председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений, заместитель председателя Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Узеир Алиев и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.
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