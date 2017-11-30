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Финансы 30.11.2017 08:55

Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в декабре обсудят увеличение уставного капитала

Акционеры ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на внеочередном общем собрании 29 декабря обсудят вопрос повышения уставного капитала, отмечается в сообщении банка.

"29 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров банка. На нем будут обсуждены вопросы увеличения уставного капитала и внесения изменений в Устав банка", - отмечается в сообщении.

В настоящее время уставный капитал VTB Bank (Azerbaijan) равен 50 млн 815 тыс. манатов.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, АКЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]