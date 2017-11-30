Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Азербайджанской Республике Роберт Секута примет участие на 9-ом CEO Lunch Baku, который состоится 20 декабря. Об этомзаявил первый заместитель председателя Caspian European Clubи Caspian American ClubТельман Алиев.Он отметил, что данный CEO Lunch Baku будет посвящен азербайджано-американским отношениям. Официальное приглашение для участия на CEO Lunch Baku также было направлено президенту SOCAR Ровнагу Абдуллаеву.

Тельман Алиев подчеркнул, что США является стратегическим партнером Азербайджана и поддерживает реализуемые нашей страной мировые проекты. «Сегодня очень большое количество американских компаний успешно реализовывают свою деятельность на территории стран каспийско-черноморского региона. Кроме того есть большой интерес в развитии двусторонних бизнес контактов, налаживании сотрудничества и реализации совместных проектов. Мы очень рады этому и надеемся, что в будущем это сотрудничество принесет свои плоды и внесет вклад в торгово-экономические отношения стран каспийско-черноморского региона с США», - сказал Тельман Алиев.

Напомнив, что в декабре прошлого года был создан Caspian American Club, Тельман Алиев выразил свою благодарность Посольству США за поддержку и внимание к деятельности Caspian American Club и к Caspian American Forum Baku, который состоится 4 июня 2018 года. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Примечательно, что CEO Lunch Baku, посвященный азербайджано-американским отношениям проводится в годовщину создания Caspian American Club», - резюмировал Тельман Алиев.

CEO Lunch– является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным сектором стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также дополнительной возможностью для установления и налаживания новых деловых контактов в неформальной обстановке.

На CEO Lunch обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагиваются вопросы, интересующие компаний, действующих в регионе. CEO Lunch также служит платформой, на которой можно обсудить предложения расширения экономического сотрудничества.