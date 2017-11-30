Арестованы экс-министр нефти Венесуэлы дель Пино и экс-глава PDVSA Мартинес - СМИ

Бывший министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио Антонио дель Пино Диас и экс-глава госкорпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA) Нельсон Мартинес были арестованы в ночь на четверг в рамках масштабного антикоррупционного расследования в стране, пишет издание Zero Hedge.

Ранее об этом сообщил колумбийский новостной канал NTN42.

Пока неизвестны точные основания ареста, возможно, Э.дель Пино и Н.Мартинес были задержаны для допроса.

Предполагается, что позднее в четверг госпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб проведет пресс-конференцию, на которой в том числе объявит о задержании и его причинах.

Э.дель Пино активно пользуется Twitter, но последний пост датируется 27 ноября. В нем он поздравляет генерал-майора Мануэля Кеведо с назначением одновременно министром нефти Венесуэлы и главой PDVSA.

В конце августа президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Э.дель Пино на пост министра нефтяной промышленности, поменяв его местами с Н.Мартинесом, который тогда возглавил госкорпорацию PDVSA.

В том числе перед чиновниками была поставлена задача увеличить российские и китайские инвестиции в госкомпанию. Кроме того, Н.Мадуро призвал их расширить участие инвесторов из Индии и Малайзии, которые уже присутствуют в Оринокском нефтегазоносном бассейне.

Н.Мартинес возглавил нефтяное ведомство Венесуэлы в январе 2017 года, сменив на этом посту Э.дель Пино. Ранее Н.Мартинес руководил нефтеперерабатывающей Citgo Petroleum Corp. - аффилированной компанией PDVSA в США.

До этого Э.дель Пино два года совмещал должность президента PDVSA и министерский пост.